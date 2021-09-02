Москва, 2 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Один из факторов, от которого зависит восстановление въездного туристического потока в РФ — это финансовая поддержка отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил замдиректора института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий. Так он прокомментировал высказывание главы Ростуризма Зарины Догузовой о том, что въездной турпоток в РФ может восстановиться в 2023 году.

Туризм

«Надо понимать, что мы ещё не полностью прошли пандемийный период, — сказал Плисецкий. — И всё зависит от целого ряда условий. Во-первых, будут ли вводиться новые меры, которые существенно ограничат внутренний туристический поток. Во-вторых, насколько быстро получится привести в порядок инфраструктуру Крыма или, например, Краснодарского края, которые в этом году серьёзно пострадали от природных последствий. В-третьих, многое сильно зависит от финансовой поддержки, будет ли она продлена — речь идёт о туристических кэшбэках для поездок внутри страны, компенсации на отдых школьников и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были названы три фактора, от которых зависит восстановление российской туристической отрасли.