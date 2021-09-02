Черкесск, 2 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 1 сентября сели за парту учащиеся этнографического класса. Этот впервые открывшийся класс создан на базе школы в ауле Хабез. Его инициатором стала руководитель ассоциации преподавателей черкесского языка и литературы имени Кази Атажукина Расият Черкасова, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

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По её словам, коллеги одобрили идею, поддержала учителей и администрация аула. Смогли заинтересовать родителей учащихся, решили вопрос с почасовой нагрузкой и школьной формой для учащихся класса.

Как рассказала Черкасова, в этот класс принимают учащихся, заинтересованных в углубленном изучении черкесского языка и культуры. Для них создали специальную программу, сшили национальные костюмы. Помимо специальной этнической программы, с учащимися классов будут проводиться занятия на развитие мышления, воображения, трудового воспитания.