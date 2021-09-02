Владивосток, 2 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Москва вынуждена будет принимать контрмеры для обеспечения полной безопасности России в случае приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Как указал в интервью «Известиям» представитель Кремля, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на желании его страны вступить в НАТО, «что как минимум половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам», а США поддерживают намерение украинских властей вступить в Евросоюз и НАТО.

«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в чем будут состоять первые шаги, предпринимаемые руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, еще нужно увидеть и понять.