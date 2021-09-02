Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Администрация Государственного Эрмитажа с 1 сентября расширила границы маршрутов посещения главного музейного комплекса и открыла экспозиции, которые ранее были недоступны по причине ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж в преддверии открытия

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Введенная новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы музейного комплекса, независимо от выбранного маршрута.

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«Существующие два маршрута — вход с Иорданской лестницы и вход с Церковной лестницы — дополнены целым рядом залов, представляющих совершенно разные культуры и периоды. Благодаря новой системе гости музея могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать своё путешествие, исходя из собственных интересов и предпочтений», — поделились в музее.

Напомним, что ограничения по передвижению посетителями Эрмитажа были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.