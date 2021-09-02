Мурманск, 2 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис намерен реализовать слова президента Владимира Путина о сотрудничестве для развития Севморпути. Об этом он сегодня, 2 сентября, заявил ИА REGNUM.

Фото министерства информационной политики правительства Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

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»Мурманская область — базовый порт для Северного морского пути. Мы настроены только на его дальнейшее развитие и продолжаем предоставление арктических льгот всем нашим партнёрам», — отметил Андрей Чибис в комментарии ИА REGNUM.

Напомним, что ранее на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству для развития судоходства по Северному морскому пути со всеми заинтересованными сторонами.

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