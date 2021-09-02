Москва, , 15:29 — REGNUM Никаких особых новостей встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского не принесла, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик

Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021 President.gov.ua

«Судя по тому, что сказал Зеленский, Байден ограничился повторением сказанного ранее о том, что США будут препятствовать тому, чтобы Россия использовала поставки газа, как оружие, и не позволят лишить Украину транзита.

Но при этом никакой конкретики о том, какие шаги будут считаться этим самым использованием и какие объёмы прокачки через Украину будут считаться достаточными, а также о механизмах ответных действий не прозвучало.

Байдену сейчас откровенно не до Украины и даже не до «Северного потока — 2», на фоне критики, которой он подвергается в связи захватом Афганистана талибами, необходимости повышения потолка заимствований США, пандемии и ускорения инфляции.

Видимо, всё останется по-прежнему, США будут периодически расширять санкционные списки, чтобы кто-то не заподозрил Байдена в работе на Путина, но всерьез влезать в противостояние из-за Украины не станут.

Пока есть контракт на транзит до 2024 года, газ Украина всё равно закупает не у России, так что тут даже обвинить последнюю в том, что газ слишком дорого обходится украинцам, довольно сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден встретился 1 сентября президентом Украины Владимиром Зеленским, который днем ранее прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.

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