Уфа, 2 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Все кемпинги закрыли в национальном парке «Башкирия» из-за появления медведей на этой территории. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба нацпарка.

(сс) CWitte Медведь

Так, в национальном парке больше не принимают отдыхающих в кемпингах «2 пост», «45 квартал», «Ясная поляна» на побережье Нугушского водохранилища и «Антонова скала» на реке Белой в Бурзянском районе.

«К турстоянкам теперь не проехать. На въездах установлены железобетонные блоки, шлагбаум. Теперь на освободившейся территории хозяйничают медведи. До спячки еще долго. Вот и заступили пока на охрану», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники национального парка рекомендуют туристам быть очень осторожными. Они не рекомендуют отдыхающим, которые путешествуют по национальному парку, отклонятся от маршрута.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за пожароопасной ситуации закрыли два природных парка.