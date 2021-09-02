Киев, 2 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Как только президент Зеленский в Вашингтоне похвастался внешним кураторам, что на Украине «безусловным приоритетом является верховенство права», в Киеве лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку было абсолютно незаконно и абсурдно вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца, заявил 2 сентября украинский политолог Игорь Вальский, комментируя последние внутриполитические события.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Эксперт отмечает — законодательство говорит, что расследование в отношении Медведчука давно завершено, и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела, а значит повлиять на результаты расследования политик уже никак не может и домашний арест, который избирался на время следствия, подлежит отмене.

«То есть право и закон в Украине при Зеленском не просто не работают — власть открыто и нагло плюет на них, демонстрируя своим оппонентам, что не остановится ни перед чем ради сохранения власть. Это авторитаризм Зеленского в худших его проявлениях. Оппозицию преследуют, СМИ закрывают, на несогласных граждан натравливают радикалов… Зеленский заявил в США, что у него и его команды «есть четкое видение, какой Украина должна быть через 5−10 лет». Что же, кажется, мы тоже видим, куда ведет страну Зеленский — ко дну. Только вот согласны ли мы с этим? По пути ли нам с этими «недонаполеонами?», — задается вопросом специалист.

Вальский выразил мнение, что общество должно сопротивляться, поскольку еельзя допустить превращения Украины в выжженную землю, где не работает закон, а «балом правят нацики». Соответственно, Украине нужна сильная оппозиция, альтернатива, способная вытащить страну из ямы.

«Медведчук однозначно будет оправдан, а ЕСПЧ неминуемо примет решение в его пользу. Ведь это откровенное издевательство над правосудием, неприкрытый плевок в лицо тех миллионов граждан, которые поддерживают оппозицию, голосовали за нее… Посмотрим, какое решение по ходатайству прокурора теперь примет суд. Пойдет ли судья по пути тех коллег, которые уже запятнали свои имена незаконными решениями в деле Медведчука? Надо понимать, что бежать этим судьям после падения Зе-режима будет попросту некуда. И стоит ли уничтожать себя в угоду кучке преступников, захвативших власть в стране?», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что 20 августа прокуроры объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Лидер ОПЗЖ находится под круглосуточным домашним арестом с середины мая, и сейчас меру пресечения предполагается продлить еще на два месяца.