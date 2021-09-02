Самара, 2 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Единое приложение для российских студентов должно появиться в начале 2022 года. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил 2 сентября журналистам в Самаре.

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Он пояснил, что цифровое приложение будет включать электронный студенческий билет и электронную зачётку. Также в 2022 году запустят единую платформу для сдачи дополнительных вступительных экзаменов в вузы.

Ранее в Минцифры отмечали, что российским студентам необходимо единое мобильное приложение, позволяющее работать с электронными сервисами вузов. Шадаев отмечал, что сервис с цифровыми зачётками и студенческим билетом появился у многих передовых вузов еще в 2020 году.

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