Степанакерт, , 15:28 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 2 сентября поздравил сограждан с Днём республики. Текст обращения опубликовала пресс-служба главы государства.

Араик Арутюнян Иван Шилов © ИА REGNUM

Арутюнян отметил, что при строительстве республики были не только достижения, но и потери. Он преклонил голову перед павшими и заявил, что потери обязывают жителей республики к дальнейшей работе.

«На нас лежит историческая ответственность: жить и созидать на своей собственной родине, строить Республику Арцах, руководствуясь нашими национальными ценностями и международно признанными правами», — говорится в обращении Арутюняна.

Напомним, о создании Нагорно-Карабахской Республики было объявлено 2 сентября 1991 года в ходе заседания Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондон выделил почти $700 тыс. на разминирование в Нагорном Карабахе