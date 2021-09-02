Москва, 2 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В РФ вузовские программы подготовки IT-специалистов могут не успевать за изменением рыночного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор Научно-исследовательского центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк Агранович. Так он прокомментировал высказывание главы Минтруда РФ Антона Котякова о том, что России в ближайшие восемь-девять лет понадобится более 2 млн специалистов в IT-сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Сейчас выпуск бакалавриата, специалитета и магистратуры по IT-направлению составляет около 50 тыс. человек в год, — сказал Агранович. — Риск возникновения дефицита IT-специалистов на рынке труда, безусловно, есть, и связан он не только с количеством специалистов, но и с их специализацией. Сфера IT стремительно меняется, и вместе с ней меняется содержательный запрос на подготовку со стороны экономики, поэтому вузовские программы попросту могут не успевать за изменением спроса».

Поэтому, как полагает эксперт, здесь свою роль должна сыграть масштабная и разнообразная система дополнительного профессионального образования и переподготовки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что в настоящее время в России примерно 2,8−3 млн человек продолжают работать в удаленном формате.