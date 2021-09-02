Москва, , 15:25 — REGNUM Обязать IT-компании отчислять 1,2% годовой выручки, если они не установили центры обработки данных (ЦОД) на российской территории, предложил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Информационная доска

«Я бы хотел предложить следующий подход: распространить это отчисление, неналоговое, в размере 1,2% на те IT-компании, кто не установил до настоящего времени на территории РФ центры обработки данных, как это установлено законом», — заявил Хинштейн.

По предложению парламентария, средства пойдут на программу устранения цифрового неравенства, которая должна обеспечить всех граждан быстрым устойчивым интернетом.

Ранее законопроект, регулирующий ЦОД поступил на рассмотрение Госдумы в июне. Законопроект также устанавливает обязанности операторов ЦОД, вводит перечень информации, которую данные субъекты должны предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области связи.

Читайте также: РФПИ инвестирует в создание автономного облачного сервиса в России