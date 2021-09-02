Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Позиция Российской Федерации по использованию хризотилового асбеста не изменилась, заявил глава МИД Сергей Лавров на брифинге в Екатеринбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Мы вместе с министерством промышленности и торговли на двухсторонних переговорах убеждаем наших партнеров из Индии, Вьетнама и других азиатских стран в безопасности этой разновидности асбеста», — сказал министр.

Также федеральный чиновник призвал промышленников подготовить их позицию по данному вопросу.