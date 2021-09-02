Брюссель, 2 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Европейском парламенте 2 сентября прошли дебаты по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии с соседними странами ЕС — Польшей и Литвой. В рамках мероприятия заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас назвал Белоруссию «преступным государством». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Белоруссия — преступное государство, которое оказывает давление на соседние страны. Нет никаких сомнений в том, что кризис на границе был спланирован и организован белорусскими властями. Это также угроза безопасности и стабильности не только для Литвы или Польши, а для всего ЕС», — заявил Адоменас.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские и польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Литву и Польшу с территории Белоруссии. Они считают, что это вызвано целенаправленными действиями официального Минска с целью дестабилизировать ситуация в Евросоюзе.