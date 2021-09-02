Обнинск, Калужская область, 2 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Калужские и белгородские медики встретились 2 сентября в Обнинском Медицинском радиологическком научном центре им. А.Ф. Цыба — филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России для обмена опытом лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области

Admoblkaluga.ru На встрече калужских и белгородских медиков в Обнинске

В рамках визита белгородской делегации в Обнинске состоялась рабочая встреча директора медицинского центра, профессора РАН Сергея Иванова и руководителя белгородского департамента здравоохранения Андрея Иконникова.Белгородские врачи ознакомились с работой клинических подразделений обнинского института радиологии: отделениями реанимации и интенсивной терапии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, МРТ, протонной и фотонной терапии.

Рабочая встреча медиков двух областей стала первой после подписания 28 августа 2021 года соглашения между правительством Белгородской области и администрацией Калужской области о сотрудничестве и межрегиональном взаимодействии в отрасли «Здравоохранение» при оказании медицинской помощи по профилю «онкология». Руководитель калужского региона Владислав Шапша и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили планы по объединению усилий в борьбе со злокачественными опухолями.