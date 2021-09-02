Приштина, , 16:10 — REGNUM Организация ветеранов бывшей «Армии освобождения Косово» в 2020 году трижды получала от анонимного источника секретные документы прокуратуры Специального суда по военным преступлениям АОК в Косово и Метохии 1999−2000 гг. Об этом 2 сентября сообщили косовские СМИ.

Форма Армии освобождения Косово

Из-за публикации этих документов были задержаны руководители организации ветеранов — Хисни Гуцати и Насим Харадинай, передает телеканал РТС.

Специальная прокуратура в Гааге сообщила, что три пакета документов содержат данные о юридической помощи, которую следователи международного суда запрашивали у сербских властей и ответы сербской стороны с именами свидетелей, а также документы о судебных процессах, которые уже ведутся в Косово против обвиненных в военных преступлениях.

Прокуратура в Гааге считает, что доказательный материал, опубликованный в соцсетях и показанный в эфире косовских СМИ, навредил судебному процессу.

Напомним, что в 2016 году было принято решение о создании в Гааге Специального суда по расследованию преступлений, совершённых членами террористической организации «Армия освобождения Косово» в период с 1999 по 2000 годы, будет создан в Гааге. В настоящее время в суде ведется процесс против одного из командиров АОК и бывшего президента сепаратистского Косово Хашима Тачи.