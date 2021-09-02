Ярославль, 2 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В пяти школах Ярославской области третий урок физкультуры заменят уроком самообороны. Соглашение об этом правительство региона заключило с Всероссийской федерацией самбо, сообщает официальный сайт областного правительства.

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Самооборону начнут преподавать в Красноткацкой средней школе Ярославского района, школах №72, 91 и 12 Ярославля и школе №17 Рыбинска. Проект «Самбо в школу» реализуется уже в 75 регионах России.

«Самбо — универсальный вид борьбы, который могут осваивать и мальчики, и девочки, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Кроме физического воспитания, проект дает возможность подрастающему поколению подготовиться к поступлению в военные училища и физкультурные университеты».

Сейчас в Ярославской области самбо занимаются более 2 тысяч человек.