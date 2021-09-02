Майкоп, 2 сентября 2021, 15:19 — REGNUM Вопросы сотрудничества обсудили глава Республики Адыгея Марат Кумпилов с командующим Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Турченюком в ходе встречи 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Игорь Турченюк был назначен должность командующего 9 августа 2021 года Указом президента РФ. Во встрече также участвовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РА Иван Гричанов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Фото Алексея Гусева
«В регионе наработан хороший опыт взаимодействия с правоохранительными органами в обеспечении безопасности. Особенно это проявилось в период пандемии. Нам важно также четкое выполнение ответственных задач, возложенных на Росгвардию по защите интересов государства и граждан, охране социально значимых объектов в регионе», — отметил в ходе встречи Мурат Кумпилов.

Командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ положительно оценил служебную деятельность Управления Росгвардии по РА по итогам ознакомительного визита в регион, отметил хорошую материально-техническую базу ведомства. Он также поблагодарил главу Адыгеи за взаимодействие и сообщил о перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества с органами власти региона. Так, обсуждалась возможность проведения спортивных мероприятий различного уровня на базе спортивного комплекса с бассейном территориального органа войск национальной гвардии РФ. Кроме того, планируется активизировать совместную работу по патриотическому воспитанию населения, подготовке молодежи к службе в правоохранительных органах. Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в развитии и совершенствовании взаимодействия.

«Нет сомнений, что и в дальнейшем мы сможем совместно решать общие задачи — это, прежде всего, сохранение мира и стабильности в республике, обеспечение спокойствия и безопасности людей», — отметил Мурат Кумпилов.