Майкоп, , 15:19 — REGNUM Вопросы сотрудничества обсудили глава Республики Адыгея Марат Кумпилов с командующим Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Турченюком в ходе встречи 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Игорь Турченюк был назначен должность командующего 9 августа 2021 года Указом президента РФ. Во встрече также участвовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РА Иван Гричанов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

«В регионе наработан хороший опыт взаимодействия с правоохранительными органами в обеспечении безопасности. Особенно это проявилось в период пандемии. Нам важно также четкое выполнение ответственных задач, возложенных на Росгвардию по защите интересов государства и граждан, охране социально значимых объектов в регионе», — отметил в ходе встречи Мурат Кумпилов.

Командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ положительно оценил служебную деятельность Управления Росгвардии по РА по итогам ознакомительного визита в регион, отметил хорошую материально-техническую базу ведомства. Он также поблагодарил главу Адыгеи за взаимодействие и сообщил о перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества с органами власти региона. Так, обсуждалась возможность проведения спортивных мероприятий различного уровня на базе спортивного комплекса с бассейном территориального органа войск национальной гвардии РФ. Кроме того, планируется активизировать совместную работу по патриотическому воспитанию населения, подготовке молодежи к службе в правоохранительных органах. Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в развитии и совершенствовании взаимодействия.

«Нет сомнений, что и в дальнейшем мы сможем совместно решать общие задачи — это, прежде всего, сохранение мира и стабильности в республике, обеспечение спокойствия и безопасности людей», — отметил Мурат Кумпилов.