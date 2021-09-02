Адыгея и Росгвардия намерены развивать сотрудничество
Майкоп, 2 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Вопросы сотрудничества обсудили глава Республики Адыгея Марат Кумпилов с командующим Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Турченюком в ходе встречи 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Игорь Турченюк был назначен должность командующего 9 августа 2021 года Указом президента РФ. Во встрече также участвовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РА Иван Гричанов.
Командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ положительно оценил служебную деятельность Управления Росгвардии по РА по итогам ознакомительного визита в регион, отметил хорошую материально-техническую базу ведомства. Он также поблагодарил главу Адыгеи за взаимодействие и сообщил о перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества с органами власти региона. Так, обсуждалась возможность проведения спортивных мероприятий различного уровня на базе спортивного комплекса с бассейном территориального органа войск национальной гвардии РФ. Кроме того, планируется активизировать совместную работу по патриотическому воспитанию населения, подготовке молодежи к службе в правоохранительных органах. Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в развитии и совершенствовании взаимодействия.