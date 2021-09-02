Дублин, 2 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Ирландская комиссия по защите данных (руководящий надзорный орган по защите данных Евросоюза) оштрафовала мессенджер WhatsApp на рекордные 225 млн евро за нарушение европейских правил обработки пользовательских данных, сообщается 2 сентября на сайте регулятора.

Tnwcdn.com Whatsapp

Отмечается, что по результатам расследования комиссия пришла к выводу, что компания не выполнила требования прозрачности Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Претензии касаются того, как WhatsApp информирует пользователей о том, что мессенджер делает с их персональной информацией, включая процедуру ее передачи другим компаниям семейства приложений Facebook.

В самой компании назвали соответствующее решение «совершенное несоразмерной» и завили о намерении обжаловать решение комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к появлению новой схемы мошенничества привело изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Граждане начали получать сообщения от мошенников, где утверждалось, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщения другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.