Черкесск, 2 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки умерли от осложнений после заражения коронавирусом семь жителей региона. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 471, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. По числу умерших от COVID-19 Карачаево-Черкесия занимает шестое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Показатель смертности в регионе составил на 2 сентября 1,93%, пишет портал «Коронавирус в России». Всего в республике за период пандемии коронавируса заразились опасной инфекцией 24 123 человека, из них 45 — в течение прошедших суток. Сумели побороть болезнь 21 662 пациента (+28 за сутки).

В настоящее время в госпиталях проходит лечение 671 человек, всего в республике насчитывается 1980 «активных» больных.