Москва, 2 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Контейнер атомного реактора советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-19 обнаружили в заливе Амбросиева в Карском море специалисты отряда «Центроспас» МЧС РФ. Об этом 2 сентября сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев на своей странице в соцсети Facebook.

Википедия K-19

Как рассказал Линейцев, в данный момент специалисты «Центроспаса» начали обследовать на глубине потенциально опасные объекты в Карском море

«Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки КА-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен», — говорится в его сообщении.

Также глава отряда «Центроспас» уточнил, что в данный момент ведется осмотр контейнера и решено провести спектральный анализ и взять с объекта растительный материал.

Отметим, МЧС РФ каждый год проводит арктические экспедиции к берегам Новой Земли в Карское море на судне «Академик Мстислав Келдыш».