Казань, 2 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Казани на стационарном посту инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ауди» под управлением 30-летнего жителя Москвы. Пассажиром следовал 36-летний москвич — директор общества с ограниченной ответственностью. По данным пресс-службы МВД по РТ, при проверке документов мужчины вели себя подозрительно и сильно нервничали.

Оружие

Было решено досмотреть участников дорожного движения и принадлежащих им вещей. В полиэтиленовом пакете пассажира обнаружили и изъяли пистолет, переделанный самодельным способом из охолощенного пистолета ПМ-СО, травматический пистолет «STREAMER» и 20 патронов к нему, а также 15 спортивно-охотничьих патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Мужчинам предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого они отказались. В отношении водителя и пассажира иномарки составили административные протокола.

ИА REGNUM ранее сообщало, 60-летний мужчина из Набережных Челнов изготавливал в своем гараже патроны и пистолеты.

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