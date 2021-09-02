Омутинский район, Тюменская область, 2 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Омутинском районе Тюменской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого из гладкоствольного ружья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Https://pixabay.com Ружьё

Установлено, что трагедия произошла 31 августа 29 021 года. В лесном массиве на просёлочной дороге возле села Шабаново 31-летний обвиняемый в ходе ссоры выстрелил в руку и грудь потерпевшему из гладкоствольного ружья. От ранений мужчина скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о мере пресечения обвиняемого.