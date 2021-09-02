Почти 50 землетрясений произошло на западе острова Ява в Индонезии
Джакарта, 2 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что в течение августа 2021 года на западе острова Ява произошло 48 землетрясений, сообщает Detik.
UCL Mathematical & Physical Sciences
Землетрясение в Индонезии
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Наибольшее количество землетрясений произошло 4 августа, а именно шесть землетрясений.
За август 2021 года 36 землетрясений произошло в море, а 12 землетрясений — на суше.
Жителей Индонезии призвали сохранять спокойствие, потому что землетрясения могут произойти в любое время.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в море Банда у берегов Индонезии.
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