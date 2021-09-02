Тбилиси, , 15:14 — REGNUM На сторонников партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, началось давление со стороны властей страны. Об этом заявила в соцсети Facebook народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Нино Ломджария

«На 62 человека оказывалось различное давление. Большинство из этих людей подтвердили факты давления по причине дружеских или доброжелательных отношений со сторонниками экс-премьера Георгия Гахария», — написала Ломджария.

Она сообщила, что эти люди якобы были уволены с государственной и муниципальной службы. Они рассказали, что на них давили и требовали написать заявление об увольнении, а тех, кто отказался уволили по разным причинам. Также в ряде случаев сторонники партии Гахарии заявили, что на них завели административные и уголовные дела.

Напомним, Гахария ушёл с поста премьер-министра и из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале. Своё решение он объяснил тем, что не согласен с арестом лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, который отказывался вносить назначенный судом залог. В мае Гахария объявил о создании свое партии «За Грузию», в которую начали переходить члены «Мечты».

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