Омбудсмен Грузии сообщила о давлении властей на сторонников партии Гахарии
Тбилиси, 2 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. На сторонников партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, началось давление со стороны властей страны. Об этом заявила в соцсети Facebook народный защитник Грузии Нино Ломджария.
«На 62 человека оказывалось различное давление. Большинство из этих людей подтвердили факты давления по причине дружеских или доброжелательных отношений со сторонниками экс-премьера Георгия Гахария», — написала Ломджария.
Она сообщила, что эти люди якобы были уволены с государственной и муниципальной службы. Они рассказали, что на них давили и требовали написать заявление об увольнении, а тех, кто отказался уволили по разным причинам. Также в ряде случаев сторонники партии Гахарии заявили, что на них завели административные и уголовные дела.
Напомним, Гахария ушёл с поста премьер-министра и из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале. Своё решение он объяснил тем, что не согласен с арестом лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, который отказывался вносить назначенный судом залог. В мае Гахария объявил о создании свое партии «За Грузию», в которую начали переходить члены «Мечты».