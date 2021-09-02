Москва, 2 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Разработка проекта моста на Сахалин продолжает вестись. Об этом 2 сентября сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alpindustria-tour.ru Сахалин

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По словам главы Минтранса, этим вопросом на данный момент занимается РЖД. При этом он положительно охарактеризовал этот проект, но назвал его затратным.

«Мост на Сахалин, этот проект прорабатывается. Есть точки входа-выхода. Занимается этим РЖД. Это интересный проект, но он капиталоёмкий. Для окончательного решения нужно все просчитать, потому что и подходы к мосту будут достаточно дорогими», — сказал Савельев.