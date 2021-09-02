Кострома, 2 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Число лесных инспекторов в Костромской области будет увеличено на треть. Соответствующий приказ подписан в федеральном агентстве лесного хозяйства России, сообщает администрация региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валаамский лес

С 2022 года следить за костромской тайгой будут 785 специалистов. Сейчас в области работают 560 инспекторов, на каждого из них приходится по 18 000 гектаров леса. В задачи инспекторов входит защита деревьев от незаконных рубок, предотвращение случайных поджогов и других антропогенных воздействий.

Вопросы лесного контроля актуальны для Костромской области, 74% площади которой покрыто тайгой. Количество природных пожаров в текущем году выросло в 14 раз. С 1 июня по 2 сентября 2021 года в области зафиксировали 71 возгорание, огонь затронул 2019 гектаров леса. За аналогичный период 2020 года в регионе случилось лишь 5 пожаров на площади 10,5 гектаров.

Причиной значительной части лесных пожаров в 2021 году стали редкие природные явления — сухие грозы, возникающие на фоне аномально высоких температур воздуха и низкой влажности. Специалисты отмечают, что продолжительное время — с 9 мая по 15 августа в регионе практически не наблюдалось осадков. Самым крупным происшествием ушедшего лета стал лесной пожар в Кологривском районе, максимальная площадь которого составила 1620 гектаров. Его тушение заняло месяц с 18 июля по 17 августа. В настоящее время в области нет неликвидированных возгораний, но пожароопасный период ещё не пройден.