Сеул, 2 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Утром 2 сентября полиция южнокорейского города Сеул арестовала председателя Корейской конфедерации профсоюзов Ян Гён Су за нарушение ряда законов, сообщает KBS.

MasDom Полиция. Южная Корея

Согласно опубликованным данным, председателю конфедерации профсоюзов предъявлено обвинение в нарушении Закона о митингах и демонстрациях, Закона о контроле и профилактике инфекционных заболеваний, а также правил дорожного движения.

Известно, что ордер на арест был выдан судом ещё 20 дней назад. Органы правопорядка пытались арестовать Ян Гён Су 18 августа, однако провести арест не удалось по причине того, что члены профсоюза заблокировали доступ полицейским в штаб-квартиру конфедерации.

Председателя Корейской конфедерации профсоюзов обвиняют в организации массовых митингов в центре Сеула в период с мая по июль.

В своём заявлении представители Корейской конфедерации профсоюзов назвали арест председателя «объявлением войны» и актом, который «только разожжёт гнев» членов профсоюзов, пригрозив «расплатой».