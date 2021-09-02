Цунтинский район, Дагестан, 2 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Дагестане, несмотря на начало нового учебного года, не сели за парты 1 сентября учащиеся школы села Гутатли Цунтинского района. Причиной стал конфликт между учителями этой школы и дирекцией. В ситуацию вмешались власти республики. По данному факту организована проверка минобра, с участием прокуратуры и МВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«Напряженная обстановка в Гутатлинской СОШ Цунтинского района продолжается больше года — столкнулись интересы отдельных личностей, которые в разные периоды были руководителями образовательной организации. Каждого руководителя поддерживает определенная группа учителей, которая сформировалась по родственно-клановому принципу»,— говорится в сообщении минобра.

Об испорченном для детей празднике жители села жалуются в соцсетях. Телеграм-канал Mash сообщил, что 1 сентября 45 детей, перешедшие в школу соседнего села Кидеро, с цветами ждали автобуса, чтобы отправиться на торжественную линейку, однако он так и не пришел, якобы по распоряжению главы района, и дети остались без праздника. Это вызвало возмущение родителей и огорчение учеников, организовался стихийный митинг.

Напомним, конфликт в школе села Гутатли произошел в мае 2021 года. Еще тогда учителя выступили с заявлением о начале забастовки, если директором школы останется Ашура М., которая не устраивает педагогов якобы из-за скандалов и поборов. После этого администрация Цунтинского района назначила исполняющим обязанности директора Мусу Магомедова. Однако родители учащихся считают его близким родственником бывшего директора и настроены против него.