Москва, 2 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Демографическая проблема России остается нерешенной, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

ИА REGNUM Материнский капитал

«По данным Росстата, с 2015 года по 2020 год рождаемость стране снизилась почти на 25%, на полмиллиона человек.

Материнский капитал не может пока нивелировать главную социальную проблему: коренным жителям платят унизительные мизерные зарплаты, рынок труда наводнен дешевой неквалифицированной мигрантской рабочей силой.

Женщины в крупных городах сегодня не решаются стать матерями даже в 35 лет — они полностью посвящают себя карьере и зарабатыванию денег.

Рост цен, драматическое снижение покупательной способности рубля и макроэкономическая нестабильность оказали серьезное негативное воздействие на институт семьи.

За 14 лет работы программы материнского капитала особенного облегчения семьям она не принесла. Цены на новостройки улетели в космос, малоэтажное и индивидуальное строительство практически не стимулируется.

Сумма выплаты в 2021 году подрастет на 3,9%, до 503 237 рублей. Насколько это адекватная индексация — вопрос очень спорный. Официальная инфляция по итогам восьми месяцев уже приблизилась к 7%, а личная инфляция граждан в три раза выше.

Деньги в финансовых закромах монетарных властей теряют стоимость, население продолжает считать копейки. Пока не все молодые родители умеют обеспечивать своему личному капиталу доходность выше официальной инфляции посредством инвестиционных инструментов.

Стране нужен прорыв на фоне сильного стабильного рубля», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. руб., а на второго — свыше 665 тыс. руб.

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