Владивосток, 3 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. С 2 по 4 сентября во Владивостоке на острове Русский проходит VI Восточный экономический форум. В этом году мероприятие проходит в смешанном формате из-за пандемии коронавирусной инфекции — часть участников не смогла приехать в Россию и принимает участие по видеоконференцсвязи.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Робот-корреспондент на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке

Пандемия, помимо формата, повлияла и на общую атмосферу форума. Сразу заметно, что гостей ощутимо меньше, нежели в доковидную эпоху. Как черта новой эры — все ходят в масках, а тем, кто без масок — напоминают о необходимости носить средства индивидуальной защиты.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Очередь на вход перед открытием ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM VI Восточный экономический форум во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM VI Восточный экономический форум во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Наглядная антиковидная агитация на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM ПЦР-лаборатория на ВЭФ-2021

Впрочем, всё, что характерно для ВЭФ, присутствует и в этом году: павильоны различных ведомств и компаний, тематические выставки, а также демонстрация достижений и техники.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильоны VI Восточного экономического форума во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Робот-корреспондент на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильоны VI Восточного экономического форума во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Стенд концерна Моринформсистема-Агат

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Препараты на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2021

Деловая программа всё также остается насыщенной, несмотря на новый формат проведения мероприятия, продиктованный пандемией. Часть спикеров участвует удаленно — по видеоконференцсвязи. Также участникам приходится соблюдать социальную дистанцию и рассаживаться друг от друга подальше.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сессия на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сессия «Туризм — новая эра гостеприимства» на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Ирина Яровая

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сессия «Туризм — новая эра гостеприимства» на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Дистанционные спикеры на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сессия «Агрокомплекс Дальнего Востока» на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сергей Левин

Отметим, что в работе форума принимают участие более тысячи представителей бизнеса, политиков, общественных деятелей из 50 стран мира. В этом году главной темой ВЭФ-2021 стали «Новые возможности для Дальнего Востока в меняющемся мире».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Генпрокуратуры на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Гостиная губернаторов на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Минобрнауки на ВЭФ-2021