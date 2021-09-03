VI Восточный экономический форум в эпоху COVID-19 – фоторепортаж
Владивосток, 3 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. С 2 по 4 сентября во Владивостоке на острове Русский проходит VI Восточный экономический форум. В этом году мероприятие проходит в смешанном формате из-за пандемии коронавирусной инфекции — часть участников не смогла приехать в Россию и принимает участие по видеоконференцсвязи.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Робот-корреспондент на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Пандемия, помимо формата, повлияла и на общую атмосферу форума. Сразу заметно, что гостей ощутимо меньше, нежели в доковидную эпоху. Как черта новой эры — все ходят в масках, а тем, кто без масок — напоминают о необходимости носить средства индивидуальной защиты.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Очередь на вход перед открытием ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
VI Восточный экономический форум во Владивостоке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
VI Восточный экономический форум во Владивостоке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Наглядная антиковидная агитация на ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
ПЦР-лаборатория на ВЭФ-2021
Впрочем, всё, что характерно для ВЭФ, присутствует и в этом году: павильоны различных ведомств и компаний, тематические выставки, а также демонстрация достижений и техники.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Павильоны VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Робот-корреспондент на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Павильоны VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Стенд концерна Моринформсистема-Агат
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Препараты на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2021
Деловая программа всё также остается насыщенной, несмотря на новый формат проведения мероприятия, продиктованный пандемией. Часть спикеров участвует удаленно — по видеоконференцсвязи. Также участникам приходится соблюдать социальную дистанцию и рассаживаться друг от друга подальше.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Сессия на ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Сессия «Туризм — новая эра гостеприимства» на ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Ирина Яровая
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Сессия «Туризм — новая эра гостеприимства» на ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Дистанционные спикеры на ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Сессия «Агрокомплекс Дальнего Востока» на ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Сергей Левин
Отметим, что в работе форума принимают участие более тысячи представителей бизнеса, политиков, общественных деятелей из 50 стран мира. В этом году главной темой ВЭФ-2021 стали «Новые возможности для Дальнего Востока в меняющемся мире».