Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Евросоюз и НАТО должны будут поддержать «демократический» выбор граждан Грузии. С таким призывом обратились лидеры 15-и оппозиционных партий страны к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Текст обращения 2 сентября распространили пресс-службы партий.

Грузия и Евросоюз

В нём говорится, что в оппозиции «разочарованы» тем, что руководство Грузии отказалось от кредита в размере €75 млн от Евросоюза, обещанного в случае проведения судебной реформы в стране. Авторы обращения выразили надежду, что ЕС и НАТО поддержат проведение досрочных парламентских выборов в Грузии.

«Мы верим, что грузинское общество обязательно вынесет политический вердикт в октябре, а Евросоюз и НАТО, которые поддержат демократический выбор грузинского народа, потребуют немедленного проведения новых выборов», — говорится в обращении.

Напомним, 19 апреля руководство правящей партии «Грузинская мечта» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции. Оно взяло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но реформы будут проведены.

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