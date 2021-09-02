Самара, 2 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Доставку запрещенных предметов в исправительную колонию пресекли сотрудники этого учреждения в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

Квадрокоптер

Ночью над жилой зоной исправительной колонии строгого режима ИК-3 сотрудники этого учреждения перехватили квадрокоптер, к которому была примотана пластиковая бутылка. В бутылке были найдены пять штук USB кабеля, два сотовых телефона и пять зарядных устройств к ним.

Вскоре были установлены осужденные, которых заподозрили в организации доставки этих предметов. В настоящий момент готовятся материалы о привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-сотрудника колонии обвинили в хищении бюджетных средств.