Москва, 2 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Внутренний авиационный пассажиропоток в России достиг рекордных показателей. Об этом 2 сентября заявил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы должны довести мобильность населения до единицы. Она у нас сегодня хуже, чем в Европе в два раза и хуже, чем в США в четыре раза. И для этого просто нужны реальные деньги», — сказал Савельев.

По словам главы Минтранса, рекордное число пассажиров в России было перевезено на самолетах в 2019 году. Тогда авиационный пассажирский поток составил около 128 млн человек.

«Мы в этом году выйдем на объем пассажиропотока в 100 млн человек в целом и 88 млн мы ожидаем только по России. У нас случилось так, что COVID-19 ввел ограничения по полетам и все авиакомпании переориентировались на Россию. И мы сегодня перевозим пассажиров на 17% больше, чем в лучшем «доковидном» году — 2019», — сказал министр.