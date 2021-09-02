Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Наводнение и ожидающиеся ливни привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации в американском городе Нью-Йорке. Об этом мэр города Билл де Блазио написал в Twitter.

(сс) Davide Gabino (aka Stròlic Furlàn) Автомобильное движение. Нью-Йорк, США

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«Я объявляю сегодня вечером режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк», — сообщил де Блазио.

Ливень ожидается в городе в вечерние часы. По словам мэра, чрезвычайный режим введён из-за рекордного объёма осадков, сильного наводнения и опасных условий на дорогах. Известно также, что в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк погибли не менее шести человек.

В настоящее время бывший ураган «Ида» является посттропическим циклоном, он влияет на погоду в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд.

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