Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 2 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Предложение о смене члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика, которое верховному представителю в БиГ Кристиану Шмидту направил представитель бошняков Шефик Джаферович является типичным примером игнорирования международного права. Такое мнение 2 августа высказала экс-президент Республики Сербской Биляна Плавшич.

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«Если бы в других странах было так же, как у нас, тогда в учебных программах юридических факультетов вместо предмета «международное право» нужно было бы ввести предмет «международная сила». Это демонстрация международной силы», — процитировал телеканал РТРС слова Плавшич.

При этом бывший глава Республики Сербской заявила, что Джаферович не мог бы выступить с таким предложением, если бы не ощущал за собой поддержку Запада.

«Меня интересует, какая будет реакция Кристиана Шмидта на это, а также и как он отреагирует на скандальные действия его предшественника Валентина Инцко, который перед уходом с должности навязал закон о запрете отрицания геноцида. Сделает ли из всего этого Шмидт какие-то выводы или, и он является только проводником определенной политики», — задалась вопросом Плавшич.

Напомним, что ранее член президиума БиГ от бошняков Шефик Джаферович обвинил Додика в том, что он блокирует работу этого коллективного органа управления и потребовал от Шмидта сменить сербского политика с его должности в президиуме.