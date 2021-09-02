Варшава, 2 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 110 попыток незаконного пересечения границу Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Отмечается, что пограничниками были задержаны 17 человек: 15 граждан Ирака, один — Нигерии и один — Камеруна.

«Мы отмечаем стабильно высокое число попыток незаконно проникнуть на территорию Польши нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Белоруссии. Все попытки были пресечены, нелегалы пытаются бежать обратно, но некоторых задерживают пограничники. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.