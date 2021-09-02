Москва, 2 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Политический эффект от антироссийских санкций США оказался почти нулевым, а экономический вред хотя и был, но не смог оказать существенного влияния на процессы внутри РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

torange.biz Санкции против России

«Экономический ущерб санкции наносят, хотя в то же время активизируют в России процессы импортозамещения, — сказал Колганов. — Самые серьезные ограничения были связаны с предоставлением дешевых финансовых ресурсов. Но надо подчеркнуть, что экономический вред от санкций был, и им нельзя пренебрегать. Однако какого-то радикального влияния на наше экономическое положение он не оказал. Банковская система продолжила работать, даже несмотря на отсутствие дешевых кредитных ресурсов. Были ограничения, связанные с технологиями, особенно с нефтегазовыми. Однако, когда этих ограничений не было, наш нефтегазовый сектор все равно не очень активно внедрял достижения научно-технической революции. Поэтому и тут я не вижу каких-то особых тормозящих факторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что санкции США против РФ призваны в первую очередь влиять на американского же избирателя.