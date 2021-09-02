Бишкек, 2 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Киргизии на учете в госслужбе занятости состоят 104,6 тысячи человек, ищущих работу. Это на 4% больше, чем год назад. Такие данные приводит министерство здравоохранения и соцразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Из них официально числятся безработными более 80,5 тысячи киргизстанцев, что на 1,5% больше прошлогоднего показателя.

При этом среди зарегистрированных безработных 46,1% составляют женщины.

Наибольшее число безработных зафиксировано в южных регионах республики: в Джалал-Абадской области — свыше 22,8 тысячи человек, в Ошской области — около 20,1 тысячи человек и в Баткенской области — около 10,8 тысячи человек.

В столице Киргизии насчитали лишь чуть больше 7 тысяч официальных безработных.