Москва, 2 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. С момента ухода бывшего президента США Дональда Трампа с поста главы Белого дома американская санкционная политика в отношении РФ существенно не изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«И главным образом так происходит, потому что политики в США достаточно хорошо понимают, что мерами санкционного давления они не могут заставить РФ изменить ее политический курс, — сказал Колганов. — И поэтому те меры, которые они принимают, предназначены скорее для внутреннего употребления, и их цель состоит в том, чтобы продемонстрировать американской общественности, американскому избирателю то, что они готовы проводить жесткий курс в отношении РФ. Тем не менее США особого эффекта от санкций не видят и заходить слишком далеко не собираются. В противном случае им бы пришлось развязать полноценную торговую войну со значительным ущербом для обеих сторон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что Вашингтон, проводя санкционную политику против РФ, вынужден оглядываться на интересы своих европейских союзников.