Москва, 2 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Бельгия впервые стала одним из ключевых импортеров, произведенных в Москве игрушек. Только за первые 6 месяцев 2021 года их экспорт достиг $1,08 млн, увеличившись на $1,1 млн по сравнению с объемом поставок за весь 2020 год. Об этом 2 сентября рассказали в столичном центре поддержки экспорта «Моспром», сообщает корреспондентИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревянная игрушка

В «Моспроме» отметили, что растет и география поставок игрушек: с 41 страны мира за первую половину 2020 года, до 60 стран на текущий момент. Основные поставки приходятся на Казахстан, Белоруссию и Бельгию. Кроме того, растет экспорт детских товаров в Италию и Великобританию. Поставки в Соединенное королевство почти сравнялись с отгрузкой товаров за весь 2020 год.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что основную долю в экспортных поставках детских товаров занимают игрушки, среди которых наибольшей популярностью пользуются готовые комплекты игрушек и наборы для конструирования, неподдельный интерес у иностранных потребителей вызывают и канцтовары, кресла безопасности и ходунки.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте товарооборота с Италией.

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