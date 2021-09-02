Москва, 2 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В новейшей истории отношений Евросоюза и России происходит прецедент, связанный с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» и запуском его в эксплуатацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Федеральное сетевое агентство, которое занимается регулированием рынка энергоносителей на территории стран ЕС, отказало оператору «Северного потока — 2» в поставке газа по газопроводу «Северный поток — 2» в полном объеме его загрузки, требуя подчинить его деятельность Газовой директиве стран ЕС, которая была принята в мае 2019 года.

Строительство же газопровода на территории Германии было начато в мае 2018 года. Тогда же были осуществлены основные инвестиционные вложения, выражаемые в миллиардах долларов.

Налицо нарушение прав иностранного инвестора, направленное на ужесточение национального законодательства и введения ограничений на разделение прав владельцев газа и путей доставки ресурсов к потребителям.

На момент начала строительства подобные ограничения отсутствовали, однако были введены год спустя после начала строительства. В декабре 2019 года строительство газопровода было остановлено из-за американских санкций. Налицо нарушение общемировой практики защиты иностранных инвестиций — стабилизационной оговорки.

Есть ли выход из возникшей ситуации? Их несколько. Один из них, это обжалование принятого решения и передача права принятия окончательного вердикта принимающей газопровод стороне — ФРГ, которая предусмотрела подобную возможность.

И второй — это замена учредителя в компании оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Этот вариант является корпоративным и находится в компетенции компании Газпром.

В любом случае, затяжка времени в пуске газопровода в эксплуатацию и поставках требуемого объема газа для наполнения газовых хранилищ обойдется европейским потребителям газа дороже. Одни только американские санкции против газопровода привели в дополнительным издержкам строительства более чем в $1 млрд долларов.

А тем временем, с учетом прошедшей холодной зимы стоимость октябрьского фьючерса газа на энергетическом рынке установила очередной рекорд и превысила символическую цену в $600 за 1 тыс. кубометров. Время, как всегда, деньги. Скупой платит дважды», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, требования нового законодательства ЕС к газопроводу «Северный поток — 2» абсурдны, заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

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