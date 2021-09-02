Москва, 2 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Американцы не будут вводить против РФ такие санкции, которые могут нанести ущерб их европейским партнерам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Я не думаю, что американцы воспринимают интересы своих европейских партнеров близко к сердцу, — сказал Колганов. — Но они хотят сохранять влияние в Европе и предпочитают воздерживаться от таких шагов, которые были бы восприняты как грубое нарушение интересов европейцев. В первую очередь речь идет о Германии. Но это касается и Франции, и Великобритании. Напомню, что Британия — это один из мировых финансовых центров. На Лондонской бирже котируются бумаги очень многих российских компаний. Если попытаться ввести ограничения, то это будет бить по интересам британского финансового капитала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему антироссийские санкции США могут поверить американской экономике.