Москва, 2 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Если США будут продолжать санкционную политику против РФ, то она может затронуть как торговлю высокотехнологичными товарами, так и финансовую сферу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не исключившего того, что США продолжат вести против РФ санкционную политику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Возможно введение ограничений, связанных с торговлей высокотехнологичными товарами, — сказал Колганов. — Эти ограничения есть и сейчас, но их список может быть расширен. Также могут быть расширены и финансовые ограничения, связанные с предоставлением кредитов и другими подобными операциями. Например, с покупкой российских долговых операций и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, какими ограничениями лимитирована санкционная политика США.