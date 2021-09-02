Москва, 2 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Незапланированное включение двигателей модуля «Наука» после пристыковки к МКС стало результатом человеческой ошибки, заявил в интервью CNN глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Да, была. Оборудование не ломается само по себе», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, была ли это человеческая ошибка.

Он добавил, что вывод на орбиту такого модуля, как «Наука», является очень сложной задачей, тогда как российские специалисты давно не занимались проблемами такого уровня сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля модуль «Наука» пристыковался к МКС, однако после стыковки произошло незапланированное включение его двигателей, из-за чего положение станции в пространстве изменилось и его компенсировали включением двигателей российского модуля «Звезда».

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