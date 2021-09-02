Москва, 2 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Возможности США для введения санкций против РФ сильно ограничены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики против РФ существует всегда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

«Это может быть введение различного рода санкций, связанных с основными экспортными товарами РФ, — сказал Колганов. — Но здесь возможности американцев в значительной степени ограничены. Потому что санкции, касающиеся нефти и газа, могут серьезно затронуть интересы союзников США в Европе. Либо это находится за пределами их возможностей. Скажем, ограничить потребление нашего сырья Китаем США не могут».

Напомним, как сообщалось ранее, Песков назвал неконструктивной санкционную политику США против РФ.