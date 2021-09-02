Вашингтон, 2 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Американскую певицу Бритни Спирс ложно обвинили в избиении своей домработницы. Об этом 2 сентября пишет издание Spletnik.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

По данным СМИ, суд не нашёл доказательств для возбуждения дела в отношении артистки. «…на теле домработницы не было обнаружено повреждений. Также не было существенных повреждений на телефоне», — объяснил прокурор Эрика Насаренко.

Ранее домработница Бритни Спирс обвинила её в нападении. По словам женщины, артистка выбила у неё телефон из рук, после чего ударила.