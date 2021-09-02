Барселона, Испания, 2 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сбежавший в 2020 году перед началом судебного заседания во Владимире криминальный авторитет задержан в аэропорту Барселоны. Об этом 2 сентября говорится в заявлении полиции Испании.

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Уточняется, что криминального авторитета Левана Абуладзе (известного в криминальной среде как Леван Сухумский) задержали в воздушной гавани Барселоны при попытке въезда в Испанию по фальшивому паспорту гражданина Украины. При этом добавляется, что в задержании принимали участие правоохранители Грузии.

Также в испанской полиции считают, что криминальный авторитет намеревался «анонимно продолжить руководить своей организацией в Испании».

Отметим, в декабре минувшего года Левана Абуладзе доставили в Октябрьский районный суд Владимира для избрания меры пресечения и по просьбе адвокатов сняли с него наручники, а затем «он отлучился якобы в туалет и скрылся в неизвестном направлении».